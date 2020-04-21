حلف الناتو ينضم إلى بحوث علمية في مجال فيروس "كوفيد - 19"

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، انضمام علمائه إلى بحوث علمية في مجال دراسة ومواجهة وباء "كوفيد - 19".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الحلف اليوم الثلاثاء:

"قام الناتو بضم مجموعته من العلماء (وهي أكبر شبكة في العالم من هذا النوع) لدعم الاستجابة الطارئة لفيروس كوفيد - 19".

كما أشار حلف الناتو إلى إمكانية ضم نحو 6 آلاف متخصص بشكل عام إلى هذا العمل.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق، عن تدشين عمل قائمة المعلومات " التخزين السحابي"، يتمكن من خلالها العلماء والأطباء والمتخصصين من تبادل وتحليل المعلومات بشأن فيروس كورونا المستجد.