حاكم نيويورك: اعتزم "قول الحقيقة" في اجتماعي مع ترامب

قال حاكم نيويورك أندرو كومو إنه يعتزم "قول الحقيقة" خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حول أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قول كومو، إنه سيطلب من الحكومة الاتحادية المساعدة في تكثيف الاختبارات.

وأضاف كومو، على "تويتر"، إنه يعتزم تبني نهج يعتمد على ظروف كل منطقة فيما يتعلق بإعادة فتح الشركات والمدارس في ولايته، مشيرا إلى أن المناطق المختلفة لديها مستويات مختلفة من العدوى والتأثر من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

I am heading to the White House to meet with President Trump to address testing.



We need partnership between the states and the federal government.



We will work together to ensure a safer, stronger future for everyone. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 21, 2020

وتابع: "نحتاج لوجود شراكة بين الولايات والحكومة الفيدرالية"، مضيفا: "سنعمل معا حتى نجعل المستقبل أكثر أمنا لكل الناس".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

We will make reopening decisions in New York State on a regional basis.



We recognize not all regions are impacted with COVID-19 in the same way.



It's the logical thing to do. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 21, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من 171 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 650 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 787 ألف مصاب وأكثر من 42 ألف حالة وفاة.