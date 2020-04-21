وزراء الزراعة في مجموعة الـ 20 يحثون على عدم تعطيل إمدادات الغذاء العالمية بسبب كورونا

اتفق وزراء الزراعة والغذاء في دول مجموعة العشرين باجتماع عن بعد، اليوم الثلاثاء، على أنه يجب تذليل جميع العقبات أمام حركة التجارة أو سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.

وقال الوزراء أيضا، بحسب بيان ختامي أرسل بالبريد الإلكتروني، إنهم "سيتجنبون أية تدابير يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد إمدادات الغذاء".

وأضاف البيان "في ظل الظروف الصعبة الحالية، نشدد على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر التغذية وخسائر اقتصادية"؛ بحسب "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.