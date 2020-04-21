نوفاك حول انهيار خام غرب تكساس: حصل بسبب نقص الطلب والأمر لا يستحق التضخيم

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن سعر عقود النفط الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انهار يوم أمس الاثنين بسبب بيع الأوراق في نهاية التداول، ولا ينبغي تضخيم الوضع، لأنه مجرد سوق أوراق.

موسكو - سبوتنيك. وقال: "بالأمس، حدث انهيار أسعار خام غرب تكساس بسبب بيع العقود الآجلة (للتسليم في مايو) في نهاية التداول، ونقص الطلب على إمدادات نفطية إضافية في مايو واحتمال تكديس التخزين، تسبب هذا في انخفاض المضاربة نحو القيمة السلبية".

وتابع: "لكن لا يجب تضخيم الوضع. من المهم أن نفهم أن هذه سوق أوراق... ليس النفط الفعلي".

وفي وقت سابق من اليوم انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.96 في المئة إلى 19479.83 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84 في المئة إلى 1420.33 نقطة.

الانهيار التاريخي لسعر برميل النفط الأمريكي، جاء خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر.