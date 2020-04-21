الجيش الأمريكي يضع أفراد أطقم الدفاع الصاروخي في عزلة كاملة

وضع الجيش الأمريكي بعض أفراد الدفاع الصاروخي الباليستي في عزلة تامة لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (COVID-19) وتمكينهم من أداء مهمتهم في القيادة الشمالية.

واشنطن - سبوتنيك . قال الجنرال تيرينس أوشوغنيسي رئيس قيادة الدفاع الجوي الأمريكي (نوراد) للصحفيين اليوم الثلاثاء "بعض أطقمنا يقومون بالدفاع ضد الصواريخ الباليستية... لقد عزلناهم. إنهم يعيشون في مرافق حكومية. ينتقلون من تلك المرافق الحكومية إلى مناطق أداء مهمتهم دون أي تفاعل مع العالم الخارجي ".

وأشار أوشونيسي خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع إلى أن أفراد الطواقم بعيدون عن عائلاتهم وقادرون بشكل أساسي على أداء المهمة دون أي خطر للتعرض للفيروس التاجي الجديد.

وقال أوشونيسي: "لذلك نحن لا ندع أية فرصة. نحن نضمن أن تكون لدينا القدرة على الاستجابة عند الحاجة".