أدنى مستوى منذ 2001... عقود برنت تهوي أكثر من 30% إلى 17.51 دولار للبرميل

انخفض سعر عقود برنت يونيو/ حزيران الآجلة، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 18 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2001، وفقا للتداولات.

موسكو - سبوتنيك. انخفض سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/ يونيو، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 29.25 بالمئة إلى 18.09 دولار للبرميل.

وخلال ساعات التداول اليوم، انخفض سعر خام برنت إلى 17.52 دولار للبرميل، منخفضا دون 18 دولارا للمرة الأولى منذ 14 ديسمبر 2001.

يذكر أن خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/ مايو، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، انخفض يوم أمس الإثنين، لأول مرة في التاريخ إلى قيمة سلبية.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سينخفض الطلب على النفط هذا العام بمقدار قياسي يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا؛ ومن المتوقع أن يكون الرقم لشهر نيسان/ أبريل، 29 مليون برميل يوميا، وهو أقل من نيسان/ أبريل 2019.