سيناتور روسي: الجوع في البلدان النامية يهدد أمن الدول المزدهرة

أعلن عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على الدول الغنية مساعدة الدول النامية التي تواجه خطر الجوع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لأن هذه المشاكل تهدد أمنها.

موسكو - سبوتنيك. وقال موروزوف، معقباً على تقرير برنامج الأغذية العالمي، لوكالة "سبوتنيك":

"يجب أن يدرك العالم هذا الخطر. لأنه يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك وعلى الدول المزدهرة نسبياً. الجوع والفقر يمثلان تهديدا عالمياً".

منوهاً إلى أن التقرير الأممي يعكس الوضع الحقيقي.

وأضاف موروزوف، بأن "جائحة فيروس كورونا المستجد تفاقم الوضع. فكرتنا عن الممرات" الخضراء "للأدوية والمواد الغذائية والمعدات الطبية هي مجرد فكرة لتذليل المشاكل التي تتراكم في العديد من البلدان، بما في ذلك وبسبب السياسة الاقتصادية الجماعية للغرب". هذا وأعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن نحو 130 مليون شخص في العالم سيعانون من الجوع بحلول نهاية عام 2020 بسبب آثار "فيروس كورونا المستجد".

وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي، الذي وزع اليوم أن برنامج الأغذية العالمي يتوقع بأنه نتيجة للأثر الاقتصادي لـ"كوفيد 19" ، سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، إلى 265 مليون شخص في عام 2020، أي بأكثر من 130 مليون شخص من 135 مليون في عام 2019.