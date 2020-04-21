هل تتعلق بحماية العمالة... ترامب يوقف مؤقتا إصدار بطاقات الإقامة الخضراء

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن يوم الثلاثاء أن بلاده ستوقف مؤقتا إصدار البطاقات الخضراء التي تمنح حاملها الحق بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

واشنطن - سبوتنيك. نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المصدر قوله، إن الحظر سيشمل إصدار معظم البطاقات الخضراء والتي ستشمل عشرات الآلاف من الناس.

هذا وقال ترامب في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأمريكية .

وامتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

من جهة ثانية قال حاكم نيويورك آندرو كومو إنه يعتزم "قول الحقيقة" في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء حول أزمة فيروس كورونا، وسيطلب من الحكومة الاتحادية المساعدة في تكثيف الاختبارات.

وأضاف كومو في إفادة يومية أنه يعتزم تبني نهج يعتمد على ظروف كل منطقة فيما يتعلق بإعادة فتح الشركات والمدارس في ولايته، مشيرا إلى أن المناطق المختلفة لديها مستويات مختلفة من العدوى والتأثر من فيروس كورونا المستجد.