السفير الأمريكي بالقاهرة يعلق على إرسال مساعدات مصرية إلى أمريكا

علق جوناثان كوهين، السفير الأمريكي في القاهرة، على تبرع مصر لأمريكا بإمدادات طبية للمساعدة في مواجهة "كورونا المستجد".

وشكر كوهين في كلمة مصورة له الشعب المصري والحكومة المصرية بعد التبرع بالإمدادت الطبية.

وقال كوهين: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، نتقدم بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم بالإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة ""COVID-19.

وأشار السفير الأمريكي: "في هذا الوقت العصيب، يعد التبرع السخي الذي قدمتموه الآن رمز عظيم لتضامننا معا".

وأضاف كوهين: "كما يعبر عن التقدير الكبير من جانبكم لشراكتنا الاستراتيجية".

وتابع: "تعبيرا عن امتنان أمتنا أقول لكم مجددا.. شكرا لكم.. شكرا (بالعربية)".

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.