مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة بـ480 مليار دولار لحماية رواتب العمال من كورونا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء على حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 480 مليار دولار تمول برنامج حماية الراتب، الذي يوفر للشركات الصغيرة المغلقة قروضا لمواصلة دفع الرواتب للموظفين والنجاة من الأزمة.

واشنطن – سبوتنيك . وقال زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل قبل التصويت: "استمر مجلس الشيوخ في الوقوف إلى جانب الشعب الأمريكي، ومشاهدة قانون CARES ساري المفعول وإضافة أموال عند الضرورة للحفاظ على البرامج التي تعمل بشكل جيد".

وأضاف "في صميم اتفاقنا هناك 320 مليار دولار إضافية لبرنامج حماية الراتب الذي يوفر بالفعل الملايين من الشركات الصغيرة ويساعد الأمريكيين في الحصول على رواتبهم في ظل الأزمة".

وأظهر إحصاء لرويترز أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تجاوز حاجز الـ45 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 45024 وفاة، ما يعادل نحو 5.5 في المئة من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 2510 حالات على الأقل مقارنة في الإحصائية الأخيرة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "كوفيد - 19".