ترامب يعلن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما.

وقال ترامب خلال الإفادة اليومية لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تطورات فيروس كورونا، "سأصدر أمرا تنفيذيا بشأن التعليق المؤقت للهجرة لمدة 60 يوما، وبعد ذلك سأدرس أنا ومجموعة من الناس ضرورة التمديد أو التغيير بناء على الظروف الاقتصادية".

وأكد ترامب، "أن هذا الأمر سيشمل أولئك الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (البطاقة الخضراء)".

وشدد الرئيس الأمريكي، "أتخذت هذا القرار لحماية الوظائف الأمريكية. نسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا. مؤكدا أن "التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين".

هذا وقال ترامب في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأمريكية .