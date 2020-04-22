إيران تعلن إطلاق أول قمر صناعي عسكري بنجاح

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن نجاح إيران بإطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء الخارجي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن إيران عانت في الفترة الأخيرة من فشل إطلاق الأقمار الصناعية وآخرها، في أغسطس/آب من العام الفائت، وذلك بسبب انفجار الصاروخ في منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه.