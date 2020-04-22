رغم التدابيرِ المتخذة... اضطرابات تشهدها العاصمة الفرنسية ليلا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن اشتباكات ليلية وموجة من الاضطرابات الاجتماعية حصلت في ضواحي باريس بين شبان وشرطة العاصمة.

وذكر موقع مجلة " لوبوان" الفرنسي أن ضواحي باريس شهدت اضطرابات واسعة النطاق في الليل بالرغم من الإجراءات والقيود المتخذة من قبل السلطات الفرنسية وتطبيق نظام الحجر المنزلي ومنع التجول ليلا في شوارع العاصمة.

وبحسب المجلة، وقعت الاشتباكات في مناطق مثل فيلنوف لاغارين ونانتير وكليشي. وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر مجموعات من الشبان تطلق الألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة وسيارات أُضرمت فيها النيران.

وتفجرت الأحداث في حي فيلنوف لاغارين، مطلع الأسبوع، بعد إصابة سائق دراجة نارية في تصادم مع سيارة للشرطة.

وقالت الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة إنها أرادت استجواب سائق الدراجة النارية الذي شوهد وهو يسير بسرعة في اتجاه عكسي دون خوذة.

ولطالما كانت الضواحي الواقعة على مشارف المدن الرئيسية في فرنسا بؤرا للغضب بسبب مظالم اجتماعية واقتصادية.