خامنئي يوجه رسالة من "18 كلمة" إلى الحرس الثوري الإيراني

وجّه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة.

وقال رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في إيران إن "خامنئي أعرب عن شكره وتقديره للأداء والجهود الجيدة لقوات حرس الثورة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكرت الوكالة أن "العميد محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للقائد العام أجرى اتصالا مع اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة، وأبلغه برسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله علي الخامنئي بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة".

وجاء نص كلام القائد كما يلي:

(أبلغوا سلامي إلى كوادر حرس الثورة وعوائلهم المحترمة بمناسبة تأسيس الحرس، أشكر جهود حرس الثورة وأداءهم الجيد وأدعو لهم).

وكان الحرس الثوري الإيراني أكد، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".

وقالت البحرية الأمريكية، الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".