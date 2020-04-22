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    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020

    هل ينقل الأطفال عدوى كورونا المستجد... دراسة تجيب

    © AP Photo / Ng Han Guan
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)
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    توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال قد لا يكونون من أكبر ناقلي عدوى فيروس كورونا المستجد.

    لندن بعد انتشار فيروكس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    مهاجم مانشستر يونايتد يجمع الأموال لإطعام أطفال المدارس المتضررين من كورونا
    وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "الأمراض المعدية السريرية"، كشفت أن طفلا فرنسيا (9 سنوات) مصابا بفيروس كورونا، لم ينقل العدوى لأشخاص آخرين على الرغم من أنه كان على احتكاك واتصال مباشر مع أكثر من 170 شخصا.

    وأجريت الدراسة لصالح وزارة الصحة الفرنسية، والطفل كان بين مجموعة من الأشخاص المرتبطين برجل الأعمال البريطاني ستيف والش، الذي أصبح أول بريطاني تكون نتائج اختباره التشخيصي للفيروس إيجابية بعد حضوره مؤتمرا للمبيعات في سنغافورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية.

    وبينما نقل والش العدوى إلى من التقاهم عندما انضم إلى 10 بالغين بريطانيين وأسرة مكونة من 5 أفراد في منتجع للتزلج في منطقة "أوت سافوي" بعد السفر من لندن، لم يثبت أن الطفل نقل العدوى إلى أحد، رغم اتصاله بـ172 شخصا، جميعهم كانوا في الحجر الصحي كإجراء وقائي، كما تنقّل بين 3 مدارس لتعلم التزلج على الثلج، بحسب تحقيق أجرته هيئة الصحة العامة في فرنسا.

    وأشارت الدراسة إلى أن الطفل نقل عدوى فيروس نزلات البرد "الإنفلونزا" إلى كل من أشقائه، وتأكد عدم إصابة أي منهم بعدوى كورونا المستجد.

    وقال عالم الأوبئة في الصحة العامة في فرنسا، كوستاس دانيس، لوكالة الأنباء الفرنسية: "طفل واحد، مصاب بفيروسات أخرى في الجهاز التنفسي، وتنقل بين 3 مدارس مختلفة بينما كان يعاني من أعراض، لكنه لم ينقل الفيروس، مما يشير إلى ديناميات انتقال مختلفة محتملة لدى الأطفال".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (57)

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    طفل, أخبار فرنسا اليوم, أخبار فرنسا, فيروس كورونا
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