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    إسرائيل: حصلنا على براءة اختبار تطوير لقاح لفيروس كورونا

    © AP Photo / Ariel Schalit
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (63)
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    كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، اليوم الأربعاء، عن تحقيق تل أبيب إنجازا في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد واحتواء الوباء الذي يعاني منه العالم بأسره.

    وكتب جندلمان في تغريدة عبر "تويتر" إن مكتب براءات الاختبار الأمريكي، منح شهادة براءة للدكتور بجامعة تل أبيب، يوناتان غرشوني، لتطويره مخططًا لإنتاج لقاح شامل لفيروسات كورونا المختلفة.

    جندلمان الذي لم يفصل الكثير حول اللقاح المرتقب، قال إن المخطط يستهدف أضعف نقطة في بنية الفيروس ويشكل علامة فارقة لتطوير لقاح مضاد للجائحة، ووصفه بـ"الإنجاز الإسرائيلي المهم للجهود الدولية لتصنيع اللقاح".

    ​سجلت إسرائيل حتى اليوم، 14.3 ألف إصابة بالفيروس، بينها 187 حالة وفاة، فيما تعافى نحو 5 آلاف شخص. سجلت فلسطين 466 إصابة و4 وفيات و71 حالة شفاء.

    © REUTERS / AMMAR AWAD
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    عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 2.565 مليون إصابة، بينهم 177 ألف حالة وفاة، ونحو 700 ألف حالة شفاء.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 819 ألفًا في الولايات المتحدة و204 آلاف في إسبانيا ونحو 184 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

    ومع ذلك، يقول خبراء الأمراض المعدية إن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير حيث لا يكتشف الكثير من الحالات خاصة تلك التي لا تظهر عليها الأعراض، أو بسبب ضعف إمكانيات البلدان لإجراء الاختبارات.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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    © Sputnik /
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (63)

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    الكلمات الدلالية:
    لقاح, إسرائيل, فيروس كورونا
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