وزير النفط الإيراني يطالب الدول باحترام اتفاق خفض الإنتاج

طالب بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني، دول إنتاج النفط باحترام تخفيضات إنتاج الخام التي تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق.

وقال الوزير الإيراني للتلفزيون إن "السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام خفض إنتاج النفط من جانب جميع الدول المنتجة... التعاون ضروري في ظل هذه الظروف".

وتشترك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بجانب روسيا ودول منتجة أخرى، فيما يعرف باسم أوبك+ ، مع دول تضخ النفط بما في ذلك الولايات المتحدة لخفض الإمدادات بنحو 20 مليون برميل يوميا.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن إيران لن تعاني مثل بقية الدول من تراجع سعر النفط بسبب أنها أقل اعتمادا مقارنة مع الآخرين على صادرات الخام.

وقال روحاني، خلال اجتماع نُقل على التلفزيون: "نحن أقل تضررا من بقية الدول بفعل انخفاض سعر النفط بسبب أن اقتصادنا أقل اعتمادا على صادرات النفط".

انخفضت أسعار النفط مجددا، اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.