لحظة إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني بنجاح... فيديو

عرضت وكالة "إسنا" الإيرانية لحظة إطلاق أول قمر صناعي من وسط إيران على مرحلتين، باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن عملية الإطلاق كانت ناجحة ووصل القمر الصناعي إلى مداره.

ويأتي ذلك، بعد فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي المحلي الصنع وعدم تمكنه من الوصول إلى المدار المطلوب حول الأرض في أوائل شباط/فبراير، ولم تكن عملية إطلاقه تحمل أهدافا عسكرية.

نخستين تصوير از پرتاب موفق اولين ماهواره نظامی ايران توسط سپاه pic.twitter.com/YOjskxKmAw — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 22, 2020

يأتي إطلاق القمر الصناعي في وقت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة إزاء برنامجي طهران النووي والصاروخي. كما يأتي بعد شهور من مقتل القيادي الإيراني الكبير قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني.