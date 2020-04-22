بعد إعلان تماثله للشفاء من كورونا... فحص جديد للاريجاني والنتيجة إيجابية

قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان اﻹيراني إن نتيجة فحص کورونا لرئيس البرلمان علي لاريجاني، كانت إيجابية مرة أخرى وأنه لا يزال في الحجر الصحي.

وقال أسد الله عباسي، إنه کان من المقرر أن يحضر علي لاريجاني إلى البرلمان هذا الأسبوع، لكنه سيبقى في الحجر الصحي بعد نتيجة الفحص، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعلن البرلمان الإيراني، الثلاثاء الماضي، أن الحالة الصحية لرئيسه علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس "الإيرانية عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، قوله إن "الحالة الصحية لرئيس البرلمان علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يمكث منذ أسبوعين في الحجر الصحي المنزلي".

وکانت إدارة العلاقات العامة بالبرلمان قد أعلنت في 3 أبريل/ نيسان، أن علي لاريجاني مصاب بفيروس کورونا وهو في الحجر الصحي.