سر تبرع رئيس وزراء إثيوبيا وزوجته بالدم

نشر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، صورا له خلال تبرعه بالدم، داخل أحد المستشفيات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو دعم العمل الجماعي لمواجهة الصعاب.

وكتب آبي أحمد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "رغم أننا نعيش أزمة كورونا، التي تحولت إلى وباء عالمي، إلا أننا يجب أن نعلم أن هناك أناس يعانون من مشاكل صحية أخرى".

Amidst the #COVID19 crisis, there are still other individuals suffering various health problems that require blood. Give blood and save a life. Together we can and we will overcome every hurdle. pic.twitter.com/PiE1lJP03R — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 22, 2020

وتابع: "يوجد أشخاص آخرون، لديهم مشاكل صحية أخرى في الوقت الحالي، ويحتاجون التبرع بالدم"، مضيفا: "تبرع بالدم لتنقذ حياة الآخرين".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "معا نستطيع تحدي الصعاب، وسنستطيع التغلب عليها".

Heeding the call of @FMoHealth & @EthiopianBlood, PM @AbiyAhmedAli & First Lady Zinash Tayachew donated blood this morning. Patients with cancer, mothers in delivery as well as individuals that have lost blood from various accidents need generous blood donors for their survival. pic.twitter.com/jhn1IRLXYp — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) April 22, 2020

ونشر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على "تويتر"، تدوينة أخرى، أوضح فيها أن آبي أحمد وزوجته زيناش تاياتشو، تبرعا بالدم صباح اليوم، لدعم مرضى السرطان، والمرضى الآخرين الذين يحتاجون إلى تبرع بالدم بعدما تعرضوا لحوادث طارئة.

وأضافت: "يحتاج هؤلاء المرضى والمصابين إلى أشخاص لديهم صفات الكرم والعطاء، لأن التبرع بالدم يساهم في إنقاذ الحياة".