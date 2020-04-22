معهد ألماني يتسلم موافقة السلطات على بدء التجارب السريرية للقاح مضاد لكورونا

أعلن معهد بول إرليتش للقاحات والأدوية الطبية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنه تلقى إشارة ايجابية من السلطات بشأن البدء بأول تجارب سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المعهد الألماني في برلين: "وافق المعهد الفيدرالي للقاحات والأدوية على بدء الاختبارات والتجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد".

وأضافت المتحدثة: "جاءت الموافقة بعد تقييم شامل للفائدة المحتملة والمخاطر الناجمة المحتملة، وبفضل الاستشارات العلمية المكثفة وإضافة عقار BioNTech سيتمكن المعهد من البدء بالتجارب السريرية والتي ستكون لمدة 4 أيام".

وتابعت المتحدثة:"معظم الذين سيتم إخضاعهم للتجربة السريرية هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاما".

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في ألمانيا خلال الـ24 الساعة الماضية إلى 1775 ليصل العد إلى 672 141 حالة.

وبحسب معهد "روبرت كوخ"، فقد لقي 110 مصابا بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الاتحادية حتفهم خلال الـ24 الساعة الأخيرة، في حين تم الإبلاغ في وقت سابق عن 184 حالة وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 4404 حالة.