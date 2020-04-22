اعتقال مغني راب بريطاني قاتل في سوريا بتهمة الانتماء إلى "داعش"... فيديو

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مغني راب يحمل الجنسية البريطانية، ويعتبر من أكثر الشخصيات المطلوبة في أوروبا بسبب انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأكدت مصادر بريطانية إلقاء القبض على مغني الراب، عبد المجيد عبد الباري، بعد ساعات قليلة من إعلان وكالة الشرطة الوطنية في مدريد عن اعتقال مواطن مصري ورجلين آخرين في شقة في مدينة ألميريا بجنوب إسبانيا.

كان باري في الأصل من مايدا فالي في لندن، وكان يحمل جنسية بريطانية ومصرية، بحسب "ذا غارديان"، لكنه جرد من الجنسية البريطانية بسبب "صلاته بالجماعات الإرهابية"، واختفى عن الأنظار في السنوات الأخيرة.

Así detuvimos en #Almería a uno de los Foreign Terrorist Fighters de DAESH más buscados de #Europa. De nacionalidad egipcia, habría entrado ilegalmente en España y se ocultaba en un piso de alquiler. También se arrestó a otras dos personas que lo acompañaban pic.twitter.com/14f2v2brEg — Policía Nacional (@policia) April 21, 2020

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن المغني السابق اعتقل بعد وقت قصير من دخول إسبانيا قادما من الجزائر، لكن لم يتسن التأكد من صحة المعلومات المنشورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغني اختفى منذ عام 2015، ما أثار شكوكا حول وجوده في سوريا للقتال بجانب تنظيم "داعش" الإرهابي، وقالت الشرطة التركية أنها فقدت أثره بعد دخوله البلاد بحلول أواخر عام 2015.

وعرف الشاب خلال فترة قصيرة كمغني راب في لندن باسم "Lyricist Jinn" و "L Jinny"، وأدى أغنيات مع مجموعة تسمى "المثلث الأسود".

وبحسب الصحيفة فقد غادر المغني مدينة الرقة شمالي شرق سوريا عام 2013، وترك عائلته وخمسة أخوة.