قائد الحرس الثوري الإيراني: القمر الصناعي "نور" يمنحنا قوة في حرب المعلومات

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن استقرار قمر "نور" الصناعي المتعدد الأغراض في مداره يمنح بلاده "قوة استراتيجية مضاعفة في مجال الاتصالات وحرب المعلومات.

وأضاف سلامي: "نستطيع اليوم أن نشاهد العالم من الفضاء وهذا يعني زيادة المعلومات الاسترايجية لقوات حرس الثورة الدفاعية المقتدرة"، حسبما ذكرت وكالة إرنا.

وبارك سلامي نجاح إطلاق القمر الصناعي نور، وقال إن قوات الحرس دخلت اليوم مجال الفضاء، حيث أن "هذا الإنجاز أظهر أننا نستطيع وفي أي مجال بالتوكل على الله واستخدام قدراتنا الذاتية، من تحقيق نجاحات ملحوظة تحظى بقبول العالم".

واعتبر سلامي إن "حصول قوة دفاعية مقتدرة كحرس الثورة على التقنية الفضائية أمر ضروري للوصول إلى قدرات أكثر تطورا، موضحا أن الجيوش القوية اليوم لن تمتلك الخطة الدفاعية الشاملة ما لم تتواجد في الفضاء، وبالتالي فإن الحصول على هذه التقنية المتطورة التي تنقلنا إلى الفضاء وتنمي قدراتنا هو إنجاز استراتيجي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعي العسكري الجديد الذي نجحت إيران بإطلاقه إلى الفضاء الخارجي سيزيد من دفاعاتها وقوتها لمواجهة الاستكبار العالمي.

ونقلت وكالة "سباه نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني تصريحات قائد الحرس حسين سلامي الذي أكد أن نجاح إيران في إطلاق أول قمر صناعي عسكري سيزيد من القدرات الدفاعية للبلاد، مشيرا إلى أن "القدرات العسكرية الإيرانية باتت فضائية".