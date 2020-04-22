كيف يبدو العالم دون بشر... فيديو

اتخذت كل دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏بين حظر جزئي ومنع التجول وعزل مناطق ‏بأكملها، لحماية مواطنيها من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتسببت إجراءات الإغلاق في توقف شبه كامل لمظاهر الحياة في مدن كبرى، كانت الحركة فيها لا تتوقف على مدار اليوم.

ونشرت شبكة "بي بي إس" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من أشهر المدن العالمية، التي حوّلها فيروس كورونا، من مدن مليئة بالحياة، إلى ما يشبه "مدن أشباح" تخلو من البشر، الذين لا يخرجون للشوارع إلا عند الضرورة الملحة.

وتقول الشبكة: "البشر في غالبية دول العالم يلتزمون منازلهم لحماية حياتهم، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، التي أوصت الناس بالابتعاد عن بعضهم بعضا إلى أقصى درجة ممكنة لتجنب أن يكونوا سببا في انتقال فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي أصاب نحو 2.6 مليون شخص حتى الآن".

وتضيف الشبكة: "خلت أشهر مدن العالم من البشر، وأصبحت شوارعها هادئة، ولم يعد بإمكان الناس التجول بحرية كما كان الوضع قبل ظهور كورونا، بينما أصبحت الحيوانات هي التي تملك حرية الحركة إذا أرادت ذلك".