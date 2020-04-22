موسكو: التلمحيات حول مصدر فيروس كورونا الاصطناعي لا أساس لها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جميع الادعاءات المتعلقة بالأصل الاصطناعي لـ"كوفيد - 19"، غير مثبتة، في حين لا توجد معلومات كافية لاستخلاص أي استنتاجات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحافيين، اليوم الأربعاء:

"الآن في كل مرة يظهر فيها ممثل أو خبير يؤكد أو يعطي تلميحات حول المنشأ الاصطناعي للفيروس، وفي وقت واحد يظهر ممثلان أو خبيران يستبعدان الأصل الاصطناعي للفيروس. لذلك، كلاهما يتحدثان بشكل غير مؤكد على الإطلاق. بينما على الأرجح لا تتوفر لدينا معلومات كافية للخروج بأي استنتاجات".

منذ ظهور الفيروس التاجي في ووهان، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، نشر في وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية احتمالات مختلفة تؤكد أن انتشار الفيروس التاجي القاتل، يمكن أن يكون مرتبطا بمختبر سري .

عالم الفيروسات الفرنسي، لوك مونتانييه، الذي حصل على جائزة نوبل لاكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2008، سبق واقترح أن الفيروس التاجي الجديد "كوفيد – 19" ليس له أصلاً طبيعياً وتم تطويره في المختبر. وافترض العالم أن يكون هذا هو نتيجة عمل علماء الأحياء الجزيئية الذين ربما أرادوا إنتاج اللقاح المضاد لمرض الإيدز.

وكانت الخارجية الصينية قد أوضحت سابقا، ردا على اتهامات بأنها تخفي معلومات حول موضوع كورونا، أن بكين منذ بداية الأزمة تأخذ نهجا شفافا ومسؤولا في مجال نشر المعلومات حول الوباء.