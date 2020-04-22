تركيا ترد على فرنسا: الأفضل لكم أن تحافظوا على صحة شعبكم وتخفيف معاناته

ردت تركيا، اليوم الأربعاء، على الانتقادات الفرنسية الأخيرة التي تناولتها، حيث اعتبرت أن سلوك باريس الأخير نابع من كونها في وضع محرج ويائس من جراء انتشار وباء فيروس كورونا في فرنسا.

وردت تركيا عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أوكسوي، الذي اعتبر أن فرنسا بهذه الانتقادات تحاول إخفاء الوضع اليائس والمحرج لديها من جراء انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وقال أكسوي: "يحاول وزير الخارجية الفرنسي لودريان إخفاء الوضع اليائس في بلاده بسبب تفشي فيروس كورونا وانزعجت باريس من المساعدات التركية لدول الاتحاد الأوروبي التي لم تقدر فرنسا على تقديمها لها".

وختم أكسوي قائلا: "توصيتنا لفرنسا هي التركيز في المقام الأول على الحفاظ على صحة شعبها وتخفيف معاناته ويجب على الحكومة الفرنسية التوقف عن رؤية تركيا كتهديد لرفاهية وأمن أوروبا".

واتهمت الخارجية التركية فرنسا بدعم المنظمات المسلحة في سوريا وليبيا وتقويض التسوية في قبرص وتجاهل بعناد حقوق القبارصة الأتراك.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسية لودريان وجه انتقادات لتركيا خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية لحصولها على أنظمة "إس 400" الروسية ومحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع الهجرة غير الشرعية.