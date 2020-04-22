ترامب يوقع اليوم على حظر الهجرة للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتزامه التوقيع اليوم الأربعاء، على قرار بحظر الهجرة إلى البلاد ضمن مساعيه للحد من الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع استمرار البلاد في تصدر معدلات الإصابة العالمية.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة قال فيها: "أوقع اليوم أمرا تنفيذيا بحظر الهجرة إلى بلادنا".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيصدر أمر بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما.

I will be signing my Executive Order prohibiting immigration into our Country today. In the meantime, even without this order, our Southern Border, aided substantially by the 170 miles of new Border Wall & 27,000 Mexican soldiers, is very tight - including for human trafficking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

​وقال ترامب، خلال الإفادة اليومية لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تطورات فيروس كورونا: "سأصدر أمرا تنفيذيا بشأن التعليق المؤقت للهجرة لمدة 60 يوما، وبعد ذلك سأدرس أنا ومجموعة من الناس ضرورة التمديد أو التغيير بناء على الظروف الاقتصادية".

وأكد ترامب: "إن هذا الأمر سيشمل أولئك الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية (البطاقة الخضراء)".

وشدد الرئيس الأمريكي: "اتخذت هذا القرار لحماية الوظائف الأمريكية. نسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا، مؤكدا أن "التوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأمريكيين".