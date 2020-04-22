وكالة: سلطان عمان يؤكد لروحاني ضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب والأحداث المقلقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن "إدارة الأزمات في المنطقة يجب أن تكون في أيدي بلدان المنطقة نفسها".

وخلال محادثة هاتفية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، شدد روحاني، على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات مع سلطنة عمان، داعيا إلى ضرورة التعاون بين دول المنطقة لإحلال السلام والاستقرار والأمن، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأكد استعداد بلاده لتبادل الخبراء في مكافحة فيروس " كورونا "، قائلا: "إيران مستعدة لنقل تجاربها وإنجازاتها في هذا المجال إلى دولة عمان الصديقة والجارة، وإننا على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نحن مهتمون بالاتفاقيات بين البلدين، بما في ذلك نقل الغاز الإيراني إلى عمان والاستثمار، وسيتم تنفيذ وتشغيل استثمارات سلطنة عمان في ميناء تشابهار الإيراني في أقرب وقت ممكن، مما سيفيد كلا الحكومتين والدولتين".

وقال، خلال المحادثة مع سلطان عمان إن بلاده "تطالب بأن يبقى مضيق هرمز في سلام واستقرار وهدوء"، مبينا أنه "في السنوات الأخيرة، حاولنا دائما منع الحرب وسفك الدماء في المنطقة ويجب علينا مواصلة العمل، دعونا نواصل وقف الحرب في اليمن التي تسببت في الدمار والمجاعة".

من جهته، اعتبر سلطان عمان، هيثم بن طارق، العلاقات بين البلدين جيدة جدا وصادقة، مؤكدا أن "علاقاتنا تاريخية وأؤكد لكم أن هذه العلاقات ستستمر مثل عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد"، الذي توفي في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار سلطان عمان إلى أن تنفيذ الاتفاقية الإيرانية العمانية يصب في مصلحة الطرفين، مشددا على "ضرورة إبعاد المنطقة عن أي نوع من الحرب والأحداث المقلقة".