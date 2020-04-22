القوات البحرية الأمريكية تستعد للتخلص من حاملتي طائرات في وقت واحد

أعد مركز التحليل التابع لوزارة الدفاع الأمريكية تقريرًا اقترح فيه تقليل العدد الإجمالي لحاملات الطائرات في البحرية بمقدار وحدتين في وقت واحد.

ووفقا لصحيفة "Defense News"، فإن ذلك يجب أن يحدث كجزء من تغيير كبير في هيكلية القوات البحرية الأمريكية.

ووفقا للخبراء، فإن الأسطول الأمريكي المطور يجب أن لا يمتلك أكثر من 9 حاملات طائرات كبيرة، ومن 80 إلى 90 سفينة كبيرة و70 سفينة صغيرة. وسبب الحاجة إلى تحسين الأسطول الأمريكي، وفقا للتقرير، هو التهديد الصيني.

وأشار الخبراء إلى ن هذه التغييرات تتوافق مع رغبة استراتيجيي البنتاغون في تقليل أهمية حاملات الطائرات كعنصر مركزي في بناء الأسطول بسبب ضعفها المتزايد. مضيفين أنه في المستقبل يمكن التخلي أيضا عن المدمرات والطرادات، التي يمكن استبدالها بسفن أكثر فعالية بطواقم صغيرة أو حتى بسفن مسيرة، وأشاروا إلى ضرورة فعل ذلك بعد ظهور الصواريخ فرط الصوتية لدى روسيا.

ووفقا للصحيفة، فإن الإقدام على هذه الخطوة سيحرم البحرية الأمريكية من فرصة التواجد باستمرار في جميع مناطق العالم ويجبرها على تغيير العقيدة العسكرية للدولة نفسها.