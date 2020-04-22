روسيا: الطلب على النفط في أدنى مستوياته الآن والوضع سيتحسن مع انتهاء الحجر

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن العالم في المرحلة الأكثر انخفاضا في الطلب على النفط، مشيرا إلى أنه، وفقا لتقديرات مختلفة، انخفض الطلب بمقدار 20-30 مليون برميل يوميا.

وقال نوفاك خلال اجتماع مع نوابه اليوم الأربعاء:

"اليوم نحن في المرحلة الأكثر انخفاضا في الطلب العالمي على النفط، ووفقا لتقديرات مختلفة، انخفض الطلب حوالي 20-30 مليون برميل يوميا". واشار إلى أن الوضع سوف يتحسن مع بدء انتهاء إجراءات الحجر الصحي العالمي.

من جهة ثانية لفت وزير الطاقة الروسي في الاجتماع مع نوابه إلى أن حجم تكرير النفط في روسيا طبيعي في أبريل، حتى لوحظ زيادة بنسبة 2.7% ، ومع ذلك، في الفترة من مايو إلى يونيو قد يكون هناك انخفاض بسبب الانخفاض العام في الطلب في العالم.

وقال: "بالنسبة لتكرير النفط، نلاحظ في أبريل حالة طبيعية عادية، حتى زيادة طفيفة في أحجام التكرير في المصافي، والتي بلغت حوالي 2.7%. ويرجع ذلك أساسًا إلى التغييرات الهيكلية: انخفاض إنتاج الكيروسين، وزيادة إنتاج وقود الديزل. كما أن إنتاج البنزين أقل بنسبة 16%، وإنتاج الديزل يزيد بحوالي 6-7% ".

وقال الوزير إن وقود الديزل مطلوب في معظمه ليس في السوق المحلية، ولكن بسبب التصدير والتخزين في المستودعات. وأكد أنه بسبب الانخفاض العام في الطلب في مايو - يونيو، قد ينخفض مستوى تكرير النفط في روسيا.

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الوضع في سوق النفط متقلب للغاية، وهناك العديد من قضايا المضاربة، بما في ذلك عند تداول العقود الآجلة.