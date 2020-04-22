بولتون: إيران تريد الحصول على صواريخ نووية عابرة للقارات

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل على أن الضغوط الأمريكية على إيران ليست كافية حتى الآن.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إيران أطلقت قمرا صناعيا عسكريا، وهذا يؤكد أننا لا نضغط عليها بالشكل الكافي"، مضيفا: "أزمة فيروس كورونا لم تجعل سعي إيران لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات تسير بوتيرة أقل".

وتابع: "إيران تسعى لامتلاك صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، حتى في ظل أزمة كورونا"، مضيفا: "مازال لا يمكننا الوثوق بهم".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

Iran's launch of a military satellite is proof we are still not applying enough pressure, deterrence has not been restored, & coronavirus is not slowing down the ayatollahs. Iran's goal remains ICBMs capable of carrying nuclear weapons. They cannot be trusted. — John Bolton (@AmbJohnBolton) April 22, 2020

يذكر أن إيران عانت في الفترة الأخيرة من فشل إطلاق الأقمار الصناعية وآخرها، في أغسطس/ آب من العام الفائت، وذلك بسبب انفجار الصاروخ، في منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران، قبل إطلاقه.