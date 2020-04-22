الجيش الإيراني يطالب أمريكا بإخراج قواتها من منطقة غرب آسيا

طهران - سبوتنيك. وجاء ذلك عقب تغريدة للرئيس دونالد ترامب أكد فيها إصدار تعليماته للقوات البحرية الأمريكية بتدمير الزوارق الحربية الإيرانية التي تتعرض للسفن الأمريكية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر تضررا من انتشار الوباء قائلا "يتعين على مسؤوليها التفكير في إنقاذ أنفسهم وحل هذه المشكلة قبل تهديد الآخرين".
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر".
وقالت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".
I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020
فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)