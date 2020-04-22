الجيش الإيراني يطالب أمريكا بإخراج قواتها من منطقة غرب آسيا

طالب الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب قواتها من غرب آسيا بعد أمر ترامب بتدمير زوارق حربية إيرانية.

طهران - سبوتنيك. وجاء ذلك عقب تغريدة للرئيس دونالد ترامب أكد فيها إصدار تعليماته للقوات البحرية الأمريكية بتدمير الزوارق الحربية الإيرانية التي تتعرض للسفن الأمريكية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي في تصريحات لوكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية، عقب تغريدة ترامب "بدلاً من التسلط والتنمر على الآخرين، يجب على الأمريكيين إنقاذ قواتهم المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من منطقة غرب آسيا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر تضررا من انتشار الوباء قائلا "يتعين على مسؤوليها التفكير في إنقاذ أنفسهم وحل هذه المشكلة قبل تهديد الآخرين".

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر".

وقالت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".