ساندرز يحذر من انهيار اقتصادي في أمريكا

حذر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، من حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لمنع حدوث مزيد من الانهيار الاقتصادي ، يجب على الكونغرس أن يتأكد من أن كل عامل في أمريكا يحصل على أجره خلال الأزمة الحالية".

وأشار ساندرز إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قبل أيام، يشير إلى أن 5.2 مليون عامل آخرين، تقدموا بطلبات للمساعدات بسبب توقفهم عن العمل، مشيرا إلى أن هذا الرقم يرفع عدد من تركوا أعمالهم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 22 مليون عامل.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

To prevent further economic collapse, Congress must make sure every worker in America keeps receiving his or her paycheck and benefits during this crisis. https://t.co/DN3QBl49fc — Bernie Sanders (@SenSanders) April 22, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 178 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 825 ألف مصاب وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.