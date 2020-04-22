"البنتاغون" يسأل البيت الأبيض عن تصريحات ترامب بشأن "تدمير السفن الإيرانية"

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن أن البحرية الأمريكية طلبت توضيحات من وزارة الدفاع "البنتاغون" بشأن ما قاله الرئيس ترامب حو أنه أصدر أمراً بتدمير الزوارق الإيرانية التي "تضايق" السفن الأمريكية في مياه الخليج.

وقالت الوكالة الأمريكية إن البنتاغون من جهته طلب توضيحات من البيت الأبيض حول تصريحات الرئيس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية "بإسقاط وتدمير" أية زوارق حربية إيرانية تضايق السفن الأمريكية، وهو أمر يأتي بعد أسبوع من إبلاغ البحرية عن قيام مجموعة من الزوارق الإيرانية باتباع "نهج خطيرة ومضايقة" للسفن الأمريكية في الخليج.

وحسب تقرير لـ"أسوشيتد برس" لم يذكر ترامب حدثًا محددًا في تغريدته كما لم يقدم تفاصيل. ولم يعلق البيت الأبيض على الفور. وأحال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أسئلة حول تغريدة ترامب إلى البنتاغون، بدروه أحال البنتاغون الأسئلة إلى البيت الأبيض.

وقالت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

وتصاعدت التوترات بين أمريكا وإيران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الدولي بين طهران والقوى العالمية في 2018، وإعادة فرض العقوبات المعوقة على إيران.

وتصاعدت التوتر أكثر عندما قتلت القوات الأمريكية الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في يناير/ كانون الثاني. وردت إيران بهجوم صاروخي باليستي على قاعدة في غرب العراق حيث كانت القوات الأمريكية موجودة.

ولم يقتل أي أمريكي لكن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح خفيفة في الدماغ جراء الانفجارات. كما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهديد القوات الأمريكية هناك.