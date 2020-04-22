روحاني يبحث مع أردوغان مواصلة التبادل التجاري والتعاون في مكافحة كورونا

بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء باتصال هاتفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من القضايا المشتركة والتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أكد روحاني في حديثه مع الرئيس التركي، "مواصلة الجهود بهدف توسيع وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين إيران وتركيا".

وأضاف روحاني "يتعين علينا أن نبذل الجهود لاستمرار التجارة مع رعاية كامل التعليمات الصحية بين البلدين".

وأشار روحاني إلى "الصعوبات والمشاكل العديدة التي تعاني منها حكومات وشعوب العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ".

وتابع "إيران وتركيا دائما تساعد أحداهما الأخرى في مختلف الأوقات العصيبة".

كما هنأ روحاني، أردوغان بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا مزيدا من الخير والرخاء لكلا لشعبين الإيراني والتركي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المواجهة مع فيروس "كورونا" المستجد لم تنته بعد.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أزمة كورونا تحولت إلى اختبار لأداء جميع الدول والنظام العالمي، وتابع: "كل الشعوب تبذل محاولاتها في هذا المجال، فمنها من حقق نجاحا كبيرا وأخرى نجاحا أقل وفي النهاية ستتضح النتائج وتوزع الدرجات والعلامات".

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تصبح الأزمة الاقتصادية التي سيخلفها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن "العجز الذي شهدته الدول المتطورة في مواجهة وباء كورونا يتطلب إعادة بناء التوقعات المستقبلية وعلينا أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي قد يظهر في العالم والمنطقة وبلدنا عقب وباء كورونا".