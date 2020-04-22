بومبيو يتوعد: سنحاسب إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب إيران على إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء.

وأضاف، اليوم الأربعاء: "يجب على العالم أن يحاسب إيران على انتهاكاتها المختلفة"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية جنودنا ودبلوماسيينا في مختلف أنحاء العالم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

#BREAKING Iran violating UN Security Council ban through satellite launch, will be held "accountable": Sec. of State Pompeo pic.twitter.com/puCgiR5eum — AFP news agency (@AFP) April 22, 2020

وتابع وزير الخارجية الأمريكية: "إطلاق إيران لصاروخ يحمل قمر صناعي عسكري، إلى الفضاء الخارجي، يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف يتحملون مسؤولية ذلك".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن القمر الصناعي العسكري الإيراني "نور -1" تم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن القمر الصناعي العسكري تم إطلاقه بإشراف قيادات من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن إيران عانت في الفترة الأخيرة من فشل إطلاق الأقمار الصناعية وآخرها، في أغسطس/ آب من العام الفائت، وذلك بسبب انفجار الصاروخ، في منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران، قبل إطلاقه.