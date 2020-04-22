"كورونا" يعصف بقطاع الصحة التركي مع الاقتراب من 100 ألف إصابة في البلاد

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا واستنفار الأطقم الطبية على مدار الساعة في الأسابيع الأخيرة إلى حدوث إصابات كثيرة بين الكوادر الطبية أثناء عملهم في المستشفيات على علاج المرضى.

وأعلن اتحاد الأطباء الأتراك، في بيان له اليوم الأربعاء، إصابة 3500 عامل في مجال الرعاية الصحية بمرض "كوفيد 19"، توفي منهم 24 حالة حتى الآن.

وبحسب البيان من المصابين 1307 أطباء، توفي منهم 14 طبيبا، ما يشكل كارثة في القطاع الطبي التركي.

ونوه الاتحاد إلى أن معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي أصيبوا يعملون في المستشفيات المتواجدة في مدينة إسطنبول.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة التركية في بيان لها اليوم، أن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد وصل إلى 95 ألف إصابة، نصفهم في مدينة إسطنبول وحدها، ووصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 2259 حالة، بحسب "ديلي نيوز".