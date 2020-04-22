تسجيل
16:38 GMT22 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012

    بعد أمر ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية... هل تشتعل الحرب في الخليج؟

    © AP Photo / Vahid Salemi
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104033/76/1040337635_0:120:3084:1854_1200x675_80_0_0_e933d977725575698143405aec14cc1e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004221045247002-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%9F/

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية "بإسقاط وتدمير" أية زوارق حربية إيرانية تضايق السفن الأمريكية، وهو أمر يأتي بعد أسبوع من إبلاغ البحرية عن قيام مجموعة من الزوارق الإيرانية باتباع "نهج خطيرة ومضايقة" للسفن الأمريكية في الخليج.

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    "البنتاغون" يسأل البيت الأبيض عن تصريحات ترامب بشأن "تدمير السفن الإيرانية"
    وحسب تقرير لـ"أسوشيتد برس" لم يذكر ترامب حدثًا محددًا في تغريدته كما لم يقدم تفاصيل. ولم يعلق البيت الأبيض على الفور. وأحال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أسئلة حول تغريدة ترامب إلى البنتاغون، وبدروه أحال البنتاغون الأسئلة إلى البيت الأبيض.

    وقبل وقت قصير من تغريدة ترامب، قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه أطلق أول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية في المدار، وكشف بشكل مثير عما وصفه الخبراء بأنه برنامج فضائي سري.

    وأثار هذا الإطلاق مخاوف بين الخبراء حول ما إذا كان يمكن استخدام التكنولوجيا لمساعدة إيران على تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وتمتلك إيران حاليًا صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

    وأحيانًا ما تواجه سفن البحرية الأمريكية وسفن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الخليج "لقاءات" تصفها الولايات المتحدة بأنها "غير احترافية"، لكن نادرًا ما تتصعد أو تتضمن تبادلًا لإطلاق النار. وتنظر طهران إلى الوجود المكثف للقوات الأمريكية هناك على أنه "تهديد أمني".

    قال ترامب في تغريدة على تويتر: "لقد أمرت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر".

    ويوم الأربعاء الماضي، قالت البحرية الأمريكية إن سفن الحرس الثوري عبرت مرارا وطوقت العديد من السفن الأمريكية من مسافة قريبة وسرعة عالية في شمال الخليج. وتضمنت السفن الأمريكية المدمرة الأمريكية "يو إس إس بول هاميلتون" والمدمرة البحرية "يو إس إس لويس بولر"، وهي سفينة تعمل كقاعدة هبوط طافية. وقال البيان إن السفن كانت تعمل بطائرات هليكوبتر هجومية من الجيش الأمريكي أباتشي في المياه الدولية.

    وقالت البحرية في بيان إن "الإجراءات الخطيرة والاستفزازية زادت من خطر سوء التقدير والاصطدام... ولم تكن متوافقة مع الالتزام بموجب القانون الدولي بالتصرف مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة السفن الأخرى في المنطقة".

    وذكر البيان أن الأمريكيين أصدروا تحذيرات متعددة عبر الراديو، وأطلقوا خمسة صفارات قصيرة من أبواق السفن وأجهزة الضوضاء الصوتية بعيدة المدى، لكنهم لم يتلقوا استجابة فورية. وبعد حوالي ساعة، ردت السفن الإيرانية على استفسارات الراديو، ثم قامت بالمناورة.

    وقالت إيران أن الولايات المتحدة هي التي أطلقت تلك الحلقة.

    ويتم تدريب القادة الأمريكيين على الحكم على المواقف وإجراء مكالمات دقيقة حول كيفية الرد على الحوادث في البحر. وبدلاً من اللجوء الفوري إلى استخدام القوة المميتة، يُتوقع من القادة التصرف بناءً على الظروف المحددة، بما في ذلك التهديد لأطقمهم الخاصة والتقيد بالقوانين الدولية للحرب.

    وبشكل عام، كما هو الحال في حادثة يوم الأربعاء الماضي، ستصدر السفن الحربية تحذيرات بمجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك عبر الراديو، قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات المباشرة.

    وتصاعدت التوترات بين الدولتين بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الدولي بين طهران والقوى العالمية في 2018، وإعادة فرض العقوبات المعوقة على إيران.

    وفي مايو/ أيار الماضي، أرسلت الولايات المتحدة آلاف القوات الإضافية، بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى وحاملة طائرات، إلى الشرق الأوسط ردا على ما وصفته بالتهديد المتزايد للهجمات الإيرانية على المصالح الأمريكية في المنطقة.

    وتصاعدت التوترات عندما قتلت القوات الأمريكية أقوى جنرال في إيران، قاسم سليماني، في يناير/ كانون الثاني. وردت إيران بهجوم صاروخي باليستي على قاعدة في غرب العراق حيث كانت القوات الأمريكية موجودة.

    ولم يقتل أي أمريكي لكن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح خفيفة في الدماغ جراء الانفجارات. كما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهديد القوات الأمريكية هناك.

    انظر أيضا:

    إعلان إيران استعدادها للحوار مع دول الجوار... لماذا الآن وهل تقبل السعودية؟
    إيران تعلن للمرة الأولى رصد تحركات القوات الأجنبية في دول الجوار
    إيران تحسم موقفها من وجود قوات أجنبية في الخليج وبدء الحوار مع دول الجوار
    إيران: أمريكا حولت أزمة "كورونا" إلى حرب نفسية ولن يجبرنا أحد على التفاوض
    بومبيو يتوعد: سنحاسب إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري
    بولتون: إيران تريد الحصول على صواريخ نووية عابرة للقارات
    الكلمات الدلالية:
    الحرب, ترامب, إيران, الخليج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
    حسناوات عيد النصر...سنشتاق إليكن هذا العيد
    كورونا يعطل عمل جدول إنتاج إف-35 الأمريكية
    كورونا يعطل عمل جدول إنتاج "إف-35" الأمريكية
    رشاش شباغين بي بي شا-41
    رشاش "شباغين" بي بي شا-41
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك