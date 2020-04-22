اختبار علاج للنقرس على مرضى كورونا في إيطاليا

يبدأ أول مستشفى في إيطاليا، خلال أيام، اختبار علاج النقرس "الكولشيسين" على مرضى كورونا.

وأعلنت جامعة مدينة بارما الإيطالية، أن العلاج يمكن أن يفتح آفاقا جديدة فى علاج فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأضات أن الاختبارات، التي من المتوقع الإعلان عن نتائجها بنهاية فصل صيف هذا العام، جاءت بعد موافقة وكالة الأدوية الإيطالية.

ويتم اختبار الدواء على 310 من مرضى "كوفيد-19"، لتقييم سلامته وفعاليته، إذ يعتبر "الكولشيسين" مضادا للالتهابات ويستخدم على نطاق واسع لعلاج النقرس والتهاب التامور وبعض أمراض الروماتيزم.

يذكر أن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، قال أمس، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو.

وذكر كونتي، في منشور على فيسبوك، "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد... لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".

وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية".