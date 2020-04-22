بومبيو يجدد اتهام الصين بإخفاء معلومات حول كورونا ويطالب بتحقيق شفاف

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصين لا تفي بالتزاماتها الخاصة بالاتفاقات التي وقعت عليها مسبقا، مطالبها بتنفيذ الصفقات الخاصة بمهمات الحماية الشخصية، التي كان من المفترض تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى حديث بومبيو عن تباطؤ الصين في توفير المعلومات الأولية عن أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وطالب وزير الخارجية الأمريكي بإجراء تحقيق يتميز بالشفافية في إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص في كل دول العالم.

واتهم مايك بومبيو، الصين بإخفاء معلومات عن وباء كورونا عن منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الأخيرة أخفقت في التعامل مع فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 2.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 178 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 825 ألف مصاب وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.