"الصحة العالمية" تصدم العالم: كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة

صرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد "سيبقى معنا لفترة طويلة".

وأوضح غيبريسوس أن "غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "لا يخطئن أحد، أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد طور نفسه وأنتج 30 نسخة جينية جديدة مختلفة من الفيروس، ما يعقد عملية إيجاد علاج لمرض "كوفيد 19".

وأشارت دراسة صينية إلى أن الخبراء الطبيين قللوا بشكل كبير من خطورة قدرة فيروس كورونا المستجد على التطور والتحول، وأدى ذلك إلى اختلاف نسب الوفيات في مناطق مختلفة من العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التحولات تعتبر عائقا أمام عملية إيجاد لقاح أو علاج لمرض "كوفيد 19".

وبحسب "فوكس نيوز" فقد نشرت الدراسة التي أجراها البروفيسور لي لانجوان، وباحثون آخرون من جامعة "تشجيانغ" في مدينة هانغتشو في الصين نهاية الأسبوع الماضي.