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    هل ينفذ البنتاغون أمر ترامب بتدمير الزوارق الإيرانية؟

    © REUTERS / HANDOUT
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    أكد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن القادة العسكريين لديهم السلطة الآن للرد على أي عمل عدائي ضد القوات الأمريكية.

    وقال المسؤولون، إن "تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران تستهدف توجيه تحذير لطهران".

    وأشاروا إلى أن "الجيش الأمريكي سيواصل الاحتفاظ بحقه في الدفاع عن النفس طبقا للقواعد القائمة دون أي تغيير"؛ بحسب "رويترز".

    وفي السياق، قال ديفيد نوركويست، نائب وزير الدفاع الأمريكي، في إفادة صحفية "أصدر الرئيس تحذيرا مهما للإيرانيين... ما أكد عليه هو أن جميع سفننا تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس".

    زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
    © AP Photo / Vahid Salemi
    ترامب يأمر القوات البحرية بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية
    وخلال نفس الإفادة، أشاد الجنرال جون هيتن، نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بتحذير الرئيس لإيران.

    وأضاف "يجب ألا يشك أحد في أن القادة العسكريين لديهم السلطة الآن للرد على أي عمل عدائي أو نوايا عدوانية".

    وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم، أن البحرية الأمريكية طلبت توضيحات من وزارة الدفاع "البنتاغون" بشأن ما قاله الرئيس ترامب حول أنه أصدر أمراً بتدمير الزوارق الإيرانية التي "تضايق" السفن الأمريكية في مياه الخليج.

    وقالت الوكالة الأمريكية إن البنتاغون من جهته طلب توضيحات من البيت الأبيض حول تصريحات الرئيس.

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية "بإسقاط وتدمير" أية زوارق حربية إيرانية تضايق السفن الأمريكية، وهو أمر يأتي بعد أسبوع من إبلاغ البحرية عن قيام مجموعة من الزوارق الإيرانية باتباع "نهج خطيرة ومضايقة" للسفن الأمريكية في الخليج.

    وحسب تقرير لـ"أسوشيتد برس" لم يذكر ترامب حدثًا محددًا في تغريدته كما لم يقدم تفاصيل. ولم يعلق البيت الأبيض على الفور. وأحال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أسئلة حول تغريدة ترامب إلى البنتاغون، بدروه أحال البنتاغون الأسئلة إلى البيت الأبيض.

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    "البنتاغون" يسأل البيت الأبيض عن تصريحات ترامب بشأن "تدمير السفن الإيرانية"
    وقالت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

    فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".

    وتصاعدت التوترات بين أمريكا وإيران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الدولي بين طهران والقوى العالمية في 2018، وإعادة فرض العقوبات المعوقة على إيران.

    وتصاعدت التوتر أكثر عندما قتلت القوات الأمريكية الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في يناير/ كانون الثاني. وردت إيران بهجوم صاروخي باليستي على قاعدة في غرب العراق حيث كانت القوات الأمريكية موجودة.

    ولم يقتل أي أمريكي لكن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح خفيفة في الدماغ جراء الانفجارات. كما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهديد القوات الأمريكية هناك.

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    أخبار العالم, البنتاغون, ترامب, إيران, أمريكا
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