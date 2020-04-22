بعد إطلاق إيران قمرا صناعيا... أمريكا تكشف جسما جديدا في المدار

عثر العسكريون الأمريكيون، اليوم الأربعاء، على جسم في المدار بعد تقارير عن إطلاق القمر الصناعي الإيراني، بحسب البيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني المتخصص لسلاح الجو الأمريكي.

موسكو - سبوتنيك. وكان قد ظهر على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الأمريكي جسم يحمل رقم 45529، ورمز دولي [A - 024 2020]، موجود في المدار على ارتفاع لا يقل عن 426 كم وحد أقصى 444 كم وميل نحو خط الاستواء 59.8 درجة.

وأعلن العسكريون الإيرانيون، أنه في 22 نيسان/ أبريل، تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري "نور"، إلى المدار على ارتفاع 425 كم، وذلك بواسطة الصاروخ الحامل "قاصد".

وتشير البيانات الصادرة إلى أن الإطلاق الفضائي هذا كان الرابع والعشرين في عام 2020، والتي تم من خلالها وضع الأقمار الصناعية في المدار. قبل ذلك، جرت 26 عملية إطلاق فضائية في العالم، منها 23 عملية إطلاق تم خلالها وضع الأقمار الصناعية في المدار وفي ثلاث عمليات إطلاق لم يتم ذلك (وضع الأقمار الصناعية في المدار) بسبب حوادث الصواريخ.

هذا ووضعت إيران بنجاح 5 أقمار صناعية في المدار منذ عام 2009، بما في ذلك 4 باستخدام صاروخ "سفير".