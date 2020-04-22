غوتيريش يدعو واشنطن وطهران إلى تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلي تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة الخليج.

وبحسب وكالة "الأناضول"، أعرب غوتيريش أيضا عن قلقه إزاء ضم إسرائيلي محتمل لأراض فلسطينية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل أمر خاص بالحكومة الإسرائيلية نفسها.

#عاجل | متحدث أممي: #غوتيريش يدعو واشنطن وطهران الي تجنب أي نوع من التصعيد بمنطقة #الخليج — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 22, 2020

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، القوات البحرية الأمريكية بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية في البحر.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر".

ويأتي أمر ترامب بعدما قالت البحرية الأمريكية ، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".

وتصاعدت التوترات بين أمريكا وإيران بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الدولي بين طهران والقوى العالمية في 2018، وإعادة فرض العقوبات المعوقة على إيران.

وتصاعدت التوتر أكثر عندما قتلت القوات الأمريكية الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في يناير/ كانون الثاني. وردت إيران بهجوم صاروخي باليستي على قاعدة في غرب العراق حيث كانت القوات الأمريكية موجودة.

ولم يقتل أي أمريكي لكن أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح خفيفة في الدماغ جراء الانفجارات. كما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تهديد القوات الأمريكية هناك.