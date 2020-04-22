نتنياهو يشكر أجهزته الأمنية لإحباطها تفجير ملعب كرة القدم البلدي

حرص بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، على تحية "الشاباك" والجيش الإسرائيلي والشرطة، لإحباطهم عملية إرهابية، خططت لها "حماس" على حد قوله.

وغرد نتنياهو عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "أؤدي التحية للشاباك ولجيش الدفاع وللشرطة على إحباط العملية الإرهابية التي خططت حماس لتنفيذها في استاد كرة القدم البلدي في أورشليم".

وأضاف بنيامين نتنياهو "عمل رائع! نواصل مكافحة الإرهاب ونواصل تحقيق الانتصارات عليه".

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الأربعاء، عن إحباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عملية تفجيرية في ملعب تيدي بمدينة القدس.

أؤدي التحية للشاباك ولجيش الدفاع وللشرطة على إحباط العملية الإرهابية التي خططت حماس لتنفيذها في استاد كرة القدم البلدي في أورشليم. عمل رائع! نواصل مكافحة الإرهاب ونواصل تحقيق الانتصارات عليه! pic.twitter.com/nnleNM3af9 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 22, 2020

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الأربعاء، أن الشاباك الإسرائيلي اعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين ـ أحدهم يحمل الجنسية الإسرائيلية ـ كانوا يخططون لعملية تفجيرية في ستاد تيدي بالقدس المحتلة، وهم طلبة في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، وينتمون إلى حركة "حماس".

وأفادت القناة بأن جهاز الشاباك سمح مؤخرا بنشر تفاصيل العملية "التفجيرية"، مدعيا أن الطلاب الثلاثة خططوا لشن هجمات تفجيرية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط مختلفة بمدينة رام الله خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت القناة أن الشباب الثلاثة حاولوا تصنيع عبوات ناسفة عن طريق تصفحهم على مواقع إلكترونية مختلفة حول هذا الشأن.