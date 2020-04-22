ترامب: سنعيد فتح الحدائق والمنتزهات العامة للأمريكيين كي يستمتعوا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إدارته تعتزم إعادة فتح الحدائق والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة في الولايات المتحدة.

قال ترامب في احتفال بالبيت الأبيض بمناسبة يوم الأرض، إن "إدارته تعتزم إعادة فتح المنتزهات الوطنية وغيرها من الأماكن العامة في البلاد بما يتماشى مع الإرشادات الخاصة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف "سنشرع في إعادة فتح منتزهاتنا الوطنية والأماكن العامة للأمريكيين كي يستمتعوا".

ولكنه لم يكشف أي تفاصيل بشأن القرار؛ بحسب "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق، إن إدارته تقوم بعمل عظيم في مواجهة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ترامب، على "تويتر"، الثلاثاء الماضي، "نسبة الموافقة على ما نقوم به بين الجمهوريين 96 في المئة، وهذا يجعلنا نكن لهم الشكر"، مضيفا: "هذا يعني أننا نقوم بعمل عظيم في مواجهة الوباء".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 2.6 مليون نسمة، بينهم أكثر من 182 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 714 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 829 ألف مصاب وأكثر من 46 ألف حالة وفاة.