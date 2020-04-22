بريطانيا... أكثر من مليوني موظف حصلوا على إجازات دون راتب

سجلت الشركات البريطانية إحالة أكثر من مليوني طلب إجازات دون أجر بسبب تفشي فيروس كورونا منذ انطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور، بحسب وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، أوضح سوناك أن الشركات بحاجة إلى التقدم للبرنامج لتلقي منح حكومية في موعدها لدفع أجور الموظفين المحالين إلى إجازات دون أجر في نهاية الشهر.

وبلغ عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في كل من إنجلترا وويلز، بعدما أوضح مكتب الإحصاءات البريطاني أن مصابين كثيرين لم يدخلوا المستشفيات بسبب المرض لكنهم فارقوا الحياة في بيوتهم أو داخل دور رعاية المسنين.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ يوم الخميس.