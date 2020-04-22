تحطم طائرة في إيران ومصرع طياريها

أعلنت إيران عن تحطم طائرة تابعة لقوة الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، في منطقة تيلاكنار غربي محافظة مازندران شمالي البلاد وأن طياريها لقيا مصرعمها.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" كانت الطائرة قد أقلعت من منطقة بيشة كلاي التابعة لمدينة محمود آباد بمحافظة مازندران (شمالي البلاد) في طريقها إلى مدينة رشت مركز محافظة كيلان (شمال) لكنها سقطت في منطقة سلمان شهر (متل قو) التابعة لمدينة عباس آباد.

وأعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد نوريان أن الظروف الجوية السيئة كانت السبب في تحطم الطائرة.

وقال العميد نوريان، إنه عند الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) تحطمت طائرة تابعة لقوى الأمن الداخلي من طراز "سسنا" بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية وللأسف لقي طياراها الاثنان مصرعهما.

وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة سلمان شهر بمحافظة مازندران، وأضاف أن فريق خبراء توجه إلى مكان الحادث على الفور لدراسة أسبابه بدقة.