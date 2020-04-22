ترامب يشيد بإعادة فتح بعض الأعمال وحاكم نيويورك يحذر من "التصرف بغباء"

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيجابية لعودة الأعمال بشكل جزئي في بعض الولايات الأمريكية، بعد إغلاق أثر على 94 في المئة من الأمريكيين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، "تعود الولايات بأمان، بدأ بلدنا فتح أبوابه للأعمال مرة أخرى. تُقدم الرعاية الخاصة، وسوف ستظل دائما، لأحبائنا كبار السن"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة، فقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بخطوات اتخذتها عدة ولايات أمريكية، يقودها جمهوريون، لإعادة فتح اقتصاداتها، لكن حاكم نيويورك، الذي يشعر بالقلق من احتمال حدوث طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حذر من أن "الوقت غير ملائم للتصرف بغباء".

وتخفف حوالي 5 ولايات أمريكية، معظمها في الجنوب، المبادئ الاسترشادية الخاصة بالبقاء في المنزل، بما يسمح بإعادة فتح عدد من الشركات والأعمال غير الأساسية على أمل إحياء اقتصادات الولايات التي لحقت بها أضرار جسيمة.

وضربت القيود الاقتصاد الأمريكي بقوة، عندما أصبح ملايين الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب الإغلاق الإلزامي للأعمال والشركات. ودخل الزعماء السياسيون في نقاش محتدم حول توقيت وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطي اجتمع مع ترامب أمس الثلاثاء، إن ولايته تظهر المزيد من المؤشرات على أن الأسوأ قد مر، ومن بينها انخفاض عدد الحالات التي تُنقل إلى المستشفيات للحصول على الرعاية. لكنه، حذر من احتمال حدوث موجة ثانية إذا تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول.

وقال كومو "ليس هذا هو التوقيت المناسب للتصرف بغباء... سيموت المزيد من الناس إذا لم نتحل بالذكاء".

وأقر كومو بأن المسؤولين المحليين يشعرون بضغوط سياسية لإعادة فتح الشركات، لكنه حذر من اتخاذ قرارات بناء على مثل هذه العوامل.

وقال "إذا اتخذنا خطوة سيئة، ستأخذنا في طريق انتكاسة".