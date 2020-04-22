بعد إجازتها صلاة الجماعة في المساجد… أطباء في باكستان يدعون الحكومة لإعادة فرض القيود

حث أطباء بارزون في باكستان، اليوم الأربعاء، الحكومة ورجال الدين على التراجع عن قرار يتيح إقامة صلاة الجماعة بالمساجد خلال شهر رمضان.

وحذر الأطباء من أن انتشار فيروس كورونا قد يخرج عن نطاق السيطرة؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقررت باكستان يوم السبت رفع القيود الاحترازية المفروضة على صلاة الجماعة، بعد ثلاثة أيام من تصريح رجال الدين بأن هذه القيود غير مقبولة ووقوع عدة اشتباكات بين الشرطة والمصلين.

ويزيد الإقبال على صلاة الجماعة خلال شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة في باكستان.

وقال الدكتور قيصر سجاد، الأمين العام للجمعية الطبية الباكستانية، في مؤتمر صحفي أعده الأطباء على عجل "للأسف اتخذ حكامنا قرارا خاطئا ولم يبد رجال الدين أي جدية في موقفهم".

وسجلت باكستان، ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا، أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 212 حالة وفاة. وتقول الحكومة والخبراء أن من المتوقع أن تصل البلاد إلى ذروة تفشي المرض في مايو/أيار المقبل.

ومددت باكستان الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لمدة أسبوعين، لكنها خففت القيود على بعض الأنشطة بما في ذلك الإنتاج الصناعي والمساجد.

وأكد الأطباء الباكستانيون أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ورجال الدين بخصوص إقامة الصلوات في المساجد والتي تتألف من 20 بندا ليست عملية ولا يمكن تطبيقها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.