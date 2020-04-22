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    المصلون في مسجد خلال الصلاة بشهر رمضان، سنغافورة 13 يونيو/ حزيران 2017

    بعد إجازتها صلاة الجماعة في المساجد… أطباء في باكستان يدعون الحكومة لإعادة فرض القيود

    © REUTERS / Danish Ismail
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (86)
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    حث أطباء بارزون في باكستان، اليوم الأربعاء، الحكومة ورجال الدين على التراجع عن قرار يتيح إقامة صلاة الجماعة بالمساجد خلال شهر رمضان.

    وحذر الأطباء من أن انتشار فيروس كورونا قد يخرج عن نطاق السيطرة؛ بحسب وكالة "رويترز".

    الرئيس الباكستاني عارف علوي
    © AP Photo / Press Information Department
    بشروط... باكستان تجيز صلاة الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان

    وقررت باكستان يوم السبت رفع القيود الاحترازية المفروضة على صلاة الجماعة، بعد ثلاثة أيام من تصريح رجال الدين بأن هذه القيود غير مقبولة ووقوع عدة اشتباكات بين الشرطة والمصلين.

    ويزيد الإقبال على صلاة الجماعة خلال شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة في باكستان.

    وقال الدكتور قيصر سجاد، الأمين العام للجمعية الطبية الباكستانية، في مؤتمر صحفي أعده الأطباء على عجل "للأسف اتخذ حكامنا قرارا خاطئا ولم يبد رجال الدين أي جدية في موقفهم".

    وسجلت باكستان، ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا، أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 212 حالة وفاة. وتقول الحكومة والخبراء أن من المتوقع أن تصل البلاد إلى ذروة تفشي المرض في مايو/أيار المقبل.

    ومددت باكستان الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لمدة أسبوعين، لكنها خففت القيود على بعض الأنشطة بما في ذلك الإنتاج الصناعي والمساجد.

    وأكد الأطباء الباكستانيون أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ورجال الدين بخصوص إقامة الصلوات في المساجد والتي تتألف من 20 بندا ليست عملية ولا يمكن تطبيقها.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

     

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (86)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, باكستان, الصلاة
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